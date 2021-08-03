Onur BEKTAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır
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Onur BEKTAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır

Onur BEKTAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır
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Onur BEKTAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırOnur BEKTAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.

Onur BEKTAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırOnur BEKTAŞ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEK REKTÖR

Kaynak: Habermetre

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