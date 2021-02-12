Onur Bay ve Dilara Aksüyek ayrıldı mı? Dilara Aksüyek ve Onur Bay neden ayrıldı? Onur Bay kim? Dilara Aksüyek kim?

İlişkilerinin başından beri çok konuşulan Onur Bay ve Dilara Aksüyek bir süredir beraber. Peki, Onur Bay ve Dilara Aksüyek ayrıldı mı? Dilara Aksüyek ve Onur Bay neden ayrıldı? Onur Bay kim? Dilara Aksüyek kim?

4 aydır birlikte olan ve aralarında 9 yaş fark olan Onur Bay ve Dilara Aksüyekayrıldı mı? Dilara Aksüyek ve Onur Bay neden ayrıldı? Onur Bay kim? Dilara Aksüyek kim?

ONUR BAY VE DİLARA AKSÜYEK AYRILDI MI?

Uzun süredir Arka Sokaklar dizisinde Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ile İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Dilara Aksüyek 4 aydır beraber. İkilinin ayrılık haberleri sevenlerini üzdü.

DİLARA AKSÜYEK VE ONUR BAY NEDEN AYRILDI?

Aralarında 9 yaş fark ile çok konuşulan çift Onur Bay ve Dilara Aksüyek ayrıldığı iddia edildi. konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan çift, sosyal medyada birbirlerini sildi.

ONUR BAY KİMDİR?

19 Ocak 1996, İstanbul doğumlu Onur Bay, 2006 yılında çocuk yaşlardayken Arka Sokaklar dizisine Tekin karakteriyle dahil olan Onur Bay, 1996 yılında dünyaya gelmiştir. İlköğretim eğitimini Susanoğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Onur Bay daha sonra İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünde eğitimine devam etti.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Aksüyek, 24 Temmuz 1987 tarihinde Karşıyaka İzmir'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile elde etti. 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterine can verdi. Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini oynadı. Asıl çıkışını ise İstanbullu Gelin dizisiyle yaptı.