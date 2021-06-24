Onur Balkan kimdir? 2020 Olimpiyatları Bisiklet Onur Balkan kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Onur Balkan kimdir? 2020 Olimpiyatları Bisiklet Onur Balkan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Onur Balkan kimdir? 2020 Olimpiyatları Bisiklet Onur Balkan kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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2013 ve 2014 Türkiye Genç Erkekler Yol Şampiyonası şampiyonu olan Onur Balkan kimdir? Onur Balkan kaç yaşında, aslen nerelidir?

2014 Türkiye Genç Erkekler Zamana Karşı ikincisi, 2014 Türkiye Genç Erkekler Dağ Bisikleti ikincisi, 2015 Uluslararası Karadeniz, Çanakkale ve Ankara Turları 2,2 etap birincisi olan Onur Balkan ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ONUR BALKAN KİMDİR?

Onur Balkan 10 Mart 1996 yılında, Konya'da doğan UCI Kıta takımı Salcano-Sakarya BB Takımı takımı için yarışan Türk profesyonel yol bisikleti yarışçısı.

2013 ve 2014 Türkiye Genç Erkekler Yol Şampiyonası şampiyonu, 2014 Türkiye Genç Erkekler Zamana Karşı ikincisi, 2014 Türkiye Genç Erkekler Dağ Bisikleti ikincisi, 2015 Uluslararası Karadeniz, Çanakkale ve Ankara Turları 2,2 etap birincisidir.

Onur Balkan ayrıca Salcano Sakarya Büyükşehir bisiklet takımı için de yarışmaktadır.

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Onur Balkan kimdir? 2020 Olimpiyatları Bisiklet Onur Balkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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