Onur Atasayar: "Pes etmek yok"
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Onur Atasayar: "Pes etmek yok"

Onur Atasayar: 'Pes etmek yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar, Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyeti sonrası, "Her zamanki gibi pes etmek yok" ifadelerini kullandı.

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Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Onur Atasayar, Royal Hastanesi Bandırmaspor galibiyeti sonrası, "Her zamanki gibi pes etmek yok" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'da tecrübeli futbolcu Onur Atasayar, camiayı mutlu edecek bir açıklama yaptı. Genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşil-beyazlılarda 26 yaşında olmasına rağmen takımda abilik görevi de üstlenen Onur Atasayar, Bandırmaspor galibiyeti sonrası, "Her zamanki gibi pes etmek yok" yorumunda bulundu.

Bursaspor aldığı galibiyetin ardından puanını 43'e yükselterek, matematiksel olarak Play-Off'a katılma şansını sürdürdü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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