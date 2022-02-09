Onur Anıtı önünde siyasi partilerden ortak 'saldırı' tepkisi

Olay, 3 Şubat'ta, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parka ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekilerin tepkisi sonrası şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, 13 suçtan toplam 38 dosyasının bulunduğu ortaya çıkan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan mahkemece tutuklandı.

?Samsun'un, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımının çakıldığı şehir olduğunu belirten CHP İl Başkanı Fatih Türkel ise "Bundan birkaç gün önce burada, Onur Anıtı'mıza menfur bir saldırı gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucu önderi ve ilelebet değişmeyecek önderidir. Buradan tüm Türkiye'ye mesajımız odur ki Mustafa Kemal, hepimizin ortak değeridir. Bu birliktelikten dolayı ben tüm siyasi partilerimizin il başkanlarına, belediye başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.