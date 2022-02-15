Onur Anıtı'nın güvenliği için Atatürk Parkı'na araç giremeyecek

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırının ardından kentteki önemli eserler için ek tedbirler alınıyor. Valilik, emniyet ve belediyelerin ortak çalışması ile çevre düzenlemeleri yeniden yapılacak, eserlerin bulunduğu alanlara araç girişi engellenecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimizdeki önemli eserler için güvenlik noktasında daha iyi neler yapılabilir, bunları tespit ediyoruz" dedi.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat günü ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Polis, 13 ayrı suçtan toplam 38 dosyaları bulunan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Onur Anıtı çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasını isteyen Hidayet Yıldız, "Anıtın etraflıca korunması gerekiyor. Araç girişinin önlenmesi konusunda çalışma yapılmalı. O günkü saldırı da bir araçla yapılmıştı. Herhangi bir koruma olmadan, araç buraya girmiş. Sonrasında kolluk kuvvetlerinin artırılması önleyici bir etki olabilir. Bunun haricinde denetlenebilir bir kamera sisteminin olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.