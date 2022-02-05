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Onur Anıtı'nda nöbet devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Onur Anıtı'nda nöbet devam ediyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan saldırının ardından başlayan nöbet bugün de devam ediyor.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan saldırının ardından başlayan nöbet bugün de devam ediyor.

Atatürk Parkı en hareketli zamanlarından birini yaşıyor. Onur Anıtı'nı görmek üzere Atatürk Parkı'na gelen çok sayıda insan bulunuyor. Yaşanan saldırının ardından burada beklemeye başlayan insanlar anıta saldırıya tepkisini dile getiriyor. Atatürk Anıtı önünde İlkadım ve Atakum Belediyelerinin çadırları bulunuyor. Burada gelen vatandaşlara ikramlar da yapılıyor.

Atatürk Parkı'na gelen vatandaşlardan Onur Ayvaz, "Yapılanın çok cahilce bir şey olduğunu düşünüyorum. Buradaki heykel aslında bir sembol. Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu duygu ve düşünceler belli. Vatana karşı beslemiş olduğu duygular belli. Bu duyguları tam olarak anlamamış insanlar tarafından yapıldığını düşünüyorum" dedi. - SAMSUN

Onur Anıtı'nda nöbet devam ediyor

Onur Anıtı'nda nöbet devam ediyor

Onur Anıtı'nda nöbet devam ediyor

Onur Anıtı'nda nöbet devam ediyor

Onur Anıtı'nda nöbet devam ediyor

Onur Anıtı'nda nöbet devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Yerel, Haber

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