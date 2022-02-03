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Onur Anıtı'na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Onur Anıtı'na saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Onur Anıtı'na saldırıda bulunan şahısların ciple alana geldiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Samsun'da Onur Anıtı'na saldırıda bulunan şahısların ciple alana geldiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

İlkadım ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yer alan şehrin simgesi 'Onur Anıtı'na urgan bağlanmıştı. Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, anıttaki at heykelinin ayak kısmına bağlanmış bir urgan ve çelik halat olduğunu gördü. Emniyet ekiplerini hareket geçiren olayda saldırının faili 2 kişi yakalandı.

Şahısların Atatürk Parkı'na gelme anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sabah saat 06.25 sıralarında bir cipin yol kenarındaki kaldırımı aşıp Atatürk Parkı'na girdiği görülüyor. Şahısların yüzleri görünmezken, cipin Onur Anıtı önünde durması da görüntülere yansıyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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