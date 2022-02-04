'Onur Anıtı'na saldıranlar tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Onur Anıtı'na saldıranlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
'Onur Anıtı'na saldıranlar tutuklandı

Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran 2 kişi tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran 2 kişi tutuklandı.

Samsun'da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı'na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi tarafından yakalanan ve kuzen oldukları öğrenilen B.F. ve C.F., sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen Kanun'da belirtilen suçlar kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 2 zanlı "5816 sayılı Kanun'a muhalefetten" tutuklandı. - SAMSUN

'Onur Anıtı'na saldıranlar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title