Onur Anıtı 30 Ağustos'a hazırlandı
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Onur Anıtı 30 Ağustos'a hazırlandı

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Atatürk Parkı ve Onur Anıtı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Onur Anıtı 30 Ağustos'a hazırlandı
29.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:09

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi Atatürk Parkı ve Onur Anıtı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yarın tören düzenlenecek alan temizlendi. Atatürk Anıtı, vidanjör ve vinç yardımıyla su tutularak yıkandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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