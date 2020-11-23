Onur Akın hastaneye kaldırıldı
23.11.2020 20:35 | Son Güncelleme: 23.11.2020 20:39
ÖZGÜN müziğin sevilen ismi Onur Akın, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
ÖZGÜN müziğin sevilen ismi Onur Akın, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akın, "Sevgili dostlar, beş gündür evimde sürdürdüğüm Covid-19 süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı