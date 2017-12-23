Onur Akay, George Khotivari'nin Aıds'den Öldüğünü Açıkladı!

George Khotivari kanserden değil, AIDS'den ölmüş...



AIDS'den öldüğünü Khotivari'nin yakın arkadaşları, ses sanatçısı Onur Akay'a açıkladı. Khotivari, önce 2012 yılında bir evlendirme programına katılmış, daha sonra ise farklı kanallardaki evlendirme programlarında da boy göstererek kendisine eş aramıştı.



O PROGRAMLARA AIDS'Lİ OLARAK MI KATILDI!



En son Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın birlikte sundukları, 'Evleneceksen Gel' adlı evlilik programının damat adaylarından olan Khotivari'nin, o program sonrası basında porno filmlerde oynadığı ortaya çıkmıştı.



Khotivari'nin Fethiye'de yaşayan travesti arkadaşı Eylem Yalaz, Onur Akay'a şu açıklamaları yaptı:



"Sol kulağının arkasında lezyon oluştu ve bende acile gidelim dedim. Fethiye'de önce özel bir hastaneye sonra devlet hastanesine gittik ve kan verdi. Kan tahlilleri sonucu her iki hastanede geçtiğimiz Haziran ayında, George Khotivari'nin AIDS olduğunu söyledi. Ben kendisine yardımcı olmaya çalıştım. Türk vatandaşı değildi ve ilaçları çok pahalıydı. 6.200 TL masraf yaptım. Otabana çıkıp intihar etmek istedi ve ben kurtardım. Vücudunda döküntüler vardı ve 30 kiloya düşmüştü. 42 derece ateşle ambulansla hastaneye kaldırdım. Daha sonra annesinin yanına Eskişehir'e gönderdik ama ailesi ilgilenmiyordu."



FETHİYE'DE AIDS PATLAMASI YAŞANABİLİR!



Bodrum Türkbükü'nde çekilen +18'lik filmde rol aldığı iddia edilen George Khotivari'nin, 'Madam Marika' karakteriyle şov yapan 52 yaşındaki Nedim Uzun'la da yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Uzun, Onur Akay'a korkutan açıklamalar yaptı.



İşte Uzun'un o açıklamaları:



"Kendisi ile hem Gürcistan'a, hem de Fethiye'ye gittim. Gürcistan'da bir zenci bayan garson vardı ve Gürcistan vatandaşı olmak istiyordu. George Khotivari onunla evlendi. Kızın sesi güzeldi ve onu sahneye çıkarıp para kazanmak istiyordu. Bodrum Türkbükü'nde çekilen bir porno film falan yoktu. Fethiye'de bir hayat kadınını alkolle sarhoş edip, amatör bir çekim yaptılar. Khotivari, daha sonra o kadına şantaj yaptı. Senin görüntülerini çocuklarına gösteririm diyerek para istedi. Sonra reklam için o görüntüleri basına verdi ve porno filmde oynadığını açıkladı. Sürekli ünlü olmak istiyordu. Fethiye'de ise önüne gelenle birlikte oldu, Fethiye'de AIDS patlaması yaşanabilir. Fethiye'de bulunan popüler bir kulüpte, İngiltere'den gelerek şov yapan eşcinsellerle de birlikte oluyordu."



Geçtiğimiz Kasım ayında hayatını kaybettiği öğrenilen Khotivari, Gürcistan'da toprağa verildi.