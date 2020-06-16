Onur Air, tarifeli uçuşlarını yeniden başlatıyor Onur Air, Covid-19 salgını sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı tarifeli uçuşlarına tüm sağlık önlemlerini alarak yeniden başlıyor.

Onur Air, Covid-19 salgını sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı tarifeli uçuşlarına tüm sağlık önlemlerini alarak yeniden başlıyor. Hava yolu şirketi, ilk tarifeli iç hat uçuşunu 26 Haziran'da gerçekleştirecek.

Korona virüs salgını nedeniyle aylar önce uçuşlarını durdurmak zorunda kalan Onur Air, normalleşme sürecinin devreye alınmasıyla birlikte yeniden uçuşlarına başlayacağını açıkladı. Biletlerin satışa açıldığını duyuran Onur Air, 26 Haziran'dan itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon ve Antalya'ya, haftanın dört günü ise Bodrum hattında uçuşlara başlayacak. Temmuz başından itibaren iç hatlardaki sefer sayılarını artıracak olan şirket, 15 Temmuz'dan itibaren ise dış hat uçuşlarına başlayacak.

"Yolcularımızın sağlığı için gereken tüm önlemleri aldık"

Uçuşların yeniden başlamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, en büyük önceliklerinin uçuş emniyeti ile insan sağlığı olduğunu belirterek, "Ekiplerimizin ve değerli yolcularımızın sağlığı için hem uçuş öncesinde hem de uçuş esnasında gereken tüm önlemleri aldık. Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uçaklarımız ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda dezenfekte ediliyor olup konuyla ilgili tüm çalışanlarımıza eğitimler detaylı bir şekilde verilmektedir" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA