Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı

Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı Motosikletli hafif şekilde yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Eyüpsultan'da seyir halindeyken önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli devrildi.