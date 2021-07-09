Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı
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Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı Motosikletli hafif şekilde yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı Eyüpsultan'da seyir halindeyken önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli devrildi.

Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı

Motosikletli hafif şekilde yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da seyir halindeyken önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli devrildi. Yan yatan motosikletli hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya böyle yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletli, park halindeki araçların arasından fırlayan kedi nedeniyle aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden motosikletli yan yattı. Kurye hafif şekilde yaralanırken, kedi ise hızlıca kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı
Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı
Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı
Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog

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