Önündeki tıra çarpan tırın şoförü öldü
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Önündeki tıra çarpan tırın şoförü öldü

Adana'da önünde giden tıra arkadan çarpan tırın şoförü yaşamını yitirdi.

31.08.2020 02:41 | Son Güncelleme: 31.08.2020 02:45

Adana'da önünde giden tıra arkadan çarpan tırın şoförü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sıtkı Müküslü yönetimindeki 33 AAD 135 plakalı tır, Adana-Pozantı-Ankara Otoyolu'nun Pozantı ilçesi Akçatekir mevkiinde, aynı istikamette giden Veli Doğan idaresindeki 16 RC 421 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan Müküslü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Müküslü'nün öldüğünü belirledi. Cenaze, Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından yeninden açıldı.

Önündeki tıra çarpan tırın şoförü öldü

Kaynak: AA

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