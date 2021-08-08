Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı
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Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü.

Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önünde seyir halinde olan otomobile arkadan çarpan otomobil taklalar atarak hurdaya döndü. Kazada her iki otomobilde bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Ankara Karayolunda Kulu'dan Makas Kavşağı istikametine seyir halinde olan O.U. idaresindeki 06 BEV 410 plakalı Renault marka otomobile arkadan gelen sürücüsünün ismi alınamayan 33 MA 1379 plakalı Fiat marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki otomobil refüj bariyerlerine çarparak durabildi. Diğer otomobil ise çarpma ile birlikte taklalar atarak yolun sağ tarafına şarampole yuvarlandı. Kazada 06 plakalı otomobilde bulunan Ü.K.U. ile hurdaya dönen diğer otomobilde bulunan Ahmet A. (20), Mowafo O. ve Ayman A. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralılara ilk müdahale olay yerinden geçmekte olan bir doktor tarafından yapıldı. 33 plakalı otomobildeki yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ayman A.'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı
Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı
Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı
Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı
Önündeki otomobile çarpıp taklalar attı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Keleş

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