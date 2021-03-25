İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
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İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da önünde seyreden iki otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak takla attı.

Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu

Antalya'da önünde seyreden iki otomobile çarpan araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesinde D-400 karayolunda saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halit D.'nin kullandığı 07 F 3353 plakalı otomobil önce aynı yönde seyir halinde olduğu Bülent A.'nın kullandığı 07 AJH 494 plakalı otomobile ardından sürücüsü belirlenemeyen 07 ANL 924 plakalı araca çarptı. Kontrolden çıkan 07 F 3353 plakalı otomobil takla atıp yolun ortasında ters döndü. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya büyükşehir itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Halit D., 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - ANTALYA

İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı
İki otomobile çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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