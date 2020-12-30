Önündeki aracı sollarken kağıt toplayan çocuğa çarptı
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Önündeki aracı sollarken kağıt toplayan çocuğa çarptı

30.12.2020 00:06 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:11

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlama öncesinde önündeki aracı sollamaya kalkan yolcu dolmuşu kağıt toplayan çocuğa çarptı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlama öncesinde önündeki aracı sollamaya kalkan yolcu dolmuşu kağıt toplayan çocuğa çarptı.

Kaza, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Adapazarı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu dolmuşu önünde seyir halinde olan aracı sollamak istedi. Dolmuş, önündeki aracı sollamaya çıktığı esnada caddeden geçmekte olan kağıt toplayan bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisi ile çocuk yere yığıldı. Kaza sonrası bölgeye koşan vatandaşlar tarafından durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kolunun kırıldığı öğrenilen çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Önündeki aracı sollarken kağıt toplayan çocuğa çarptı
Önündeki aracı sollarken kağıt toplayan çocuğa çarptı
Önündeki aracı sollarken kağıt toplayan çocuğa çarptı
Önündeki aracı sollarken kağıt toplayan çocuğa çarptı
Önündeki aracı sollarken kağıt toplayan çocuğa çarptı
Önündeki aracı sollarken kağıt toplayan çocuğa çarptı
Önündeki aracı sollarken kağıt toplayan çocuğa çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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