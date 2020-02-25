Önündeki aracı sollamak isterken orta refüje çarptı: 1 yaralı

25.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 08:38

Çanakkale'nin Biga ilçesinde aynı güzergahta giden başka bir aracı sollamak isteyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Araç sürücüsü yaralanarak Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olay, dün gece saat 01.10 sıralarında Çanakkale yolu üzerinde meydana geldi. 17 KA 255 plakalı otomobil sürücüsü Gökhan Kahraman, aynı güzergah üzerinde bulunan bir başka aracı sollayarak geçmek isterken aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti ve orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle Gökhan Kahraman yaralanırken, araç ise hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından bölgede ilk müdahalesi yapılan Kahraman, daha sonra Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA