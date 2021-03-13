Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı
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Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı

13.03.2021 20:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:07
Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere'de bulunan paraşüt iniş alanında piknik yapan vatandaşın aracı alev alev yandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere'de bulunan paraşüt iniş alanında piknik yapan vatandaşın aracı alev alev yandı.

Olay, Uçmakdere mevkiinde bulunan paraşüt iniş alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.B. isimli şahıs, 06 BGT 846 plakalı aracıyla paraşüt iniş alanına gelerek, aracın önünde piknik yaptı. O sırada önünde piknik yaptıkları aracın iç kısmında bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Aracın sahibi çıkan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsa da rüzgarın etkisiyle yangın tüm aracı sardı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan araç yangınını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangının elektrik kaynaklı çıktığı düşünülüyor. - TEKİRDAĞ

Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı
Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı
Önünde piknik yaptıkları araç cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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