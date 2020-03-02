Önünde giden araca çarptı, ağır yaralandı
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Önünde giden araca çarptı, ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

02.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:29
Önünde giden araca çarptı, ağır yaralandı

'nın ilçesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


Kaza Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. Bursa istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan İsse S. (22) idaresindeki 16 MG 761 plakalı minibüse arkasından gelen Ali G. (56), idaresindeki 16 LN 253 plakalı hafif ticari araç çarptı. Savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarparak ancak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada her iki araç sürücü de yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali G'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici marifetiyle kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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