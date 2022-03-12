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Onuncu kattan düşen kişi öldü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Niğde'de özel bir apartın 10'uncu katından düşen kişi hayatını kaybetti.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de özel bir apartın 10'uncu katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Bor yolu üzerinde bulunan bir apartta yaşayan M.A.'nın düştüğünü gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.A.'nın öldüğünü belirledi. M.A.'nın cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ile ilgili inceleme başlattı.

(Yasin Esen/İHA)

Onuncu kattan düşen kişi öldü

Onuncu kattan düşen kişi öldü

Onuncu kattan düşen kişi öldü

Onuncu kattan düşen kişi öldü

Onuncu kattan düşen kişi öldü

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Polis, Niğde, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Haberler

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