'Onun kanı akarsa büyü bozulacak' diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi
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'Onun kanı akarsa büyü bozulacak' diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
'Onun kanı akarsa büyü bozulacak' diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi

ADANA'da kendisine büyü yapıldığını öne süren Mustafa A. (51), tek katlı evinin damına çıkıp, 4 yaşındaki kızı Ela'yı sarkıtarak aşağı atacağını belirtip, "Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diye bağırdı.

ADANA'da kendisine büyü yapıldığını öne süren Mustafa A. (51), tek katlı evinin damına çıkıp, 4 yaşındaki kızı Ela'yı sarkıtarak aşağı atacağını belirtip, "Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diye bağırdı. "Babacığım, ne olur beni atma" diye ağlayan minik Ela, dama çıkan dedesi tarafından kurtarılırken, Mustafa A., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evinin damına çıkan Mustafa A., kendisine büyü yapıldığını öne sürüp, kızı Ela'yı aşağı atacağını söyledi. Evdeki çiçek saksıları ve kavanozları sokağa atan Mustafa A.'yı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., "Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diyerek kızı Ela'yı damdan sarkıttı. Korkuya kapılan minik kız, "Babacığım, ne olur beni atma. Eve gidelim, anneme gidelim baba" diyerek ağladı.

BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİBir süre sonra Mustafa A.'nın kayınpederi Mehmet Y. geldi. Mehmet Y.'nin, kızı bırakıp teslim olmasını istediği Mustafa A., damdaki hortumla aşağıya su tutmaya başladı. Mustafa A. kayınpederinin dama çıkmasına izin verirken, çevrede toplanan mahalleli olan biteni şaşkın gözlerle izledi.Mehmet Y., bir anlık dalgınlığından faydalandığı damadının elinden torunu Ela'yı kurtarmayı başardı. Hazır bekleyen polis ekipleri de biber gazıyla Mustafa A.'yı etkisiz hale getirip gözaltın aldı.GAZI AÇIP, 'CENNETE GİDECEĞİZ' DEMİŞMustafa A.'nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve evdeki eşyaları kırdığı öne sürüldü. Mustafa A.'nın dün gece de mutfakta gazı açıp eşi Eda A.'ya 'Cennete gideceğiz" dediği iddia edildi.POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kızı Ela'yı alıp, ambulansa koşan Eda A. gözyaşlarına boğuldu. Evden çıkarılan Mustafa A, ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


'Onun kanı akarsa büyü bozulacak' diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi
'Onun kanı akarsa büyü bozulacak' diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi
'Onun kanı akarsa büyü bozulacak' diye bağırıp, kızını damdan sarkıtarak atacağını söyledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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