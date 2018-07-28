Onun Adı Yeşil Sahalarda Yaşayacak

Uzunköprü Belediyesi ve Uzunköprüspor işbirliğiyle, tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in adını taşıyan Futbol Akademisi, bugün itibariyle tabelası da takılarak hazır hale getirildi.

Oğuz Arda'nın annesi Mısra Sel, "Çok sevdiğin memleketin köprüye geldiğimizde 'Camları aç baba memleketimin kokusunu içime çekeyim' dediğin Uzunköprü seni unutmadı. Adın, yeşil sahalarda anılacak. Sen koşamayacaksın ama sanırım izliyor olacaksın yüzündeki bu gülüş başka çocuklara ışık olsun" dedi. - EDİRNE