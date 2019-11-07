Onun Adı Petrunya
Filmin Fragmanı "Onun Adı Petrunya"İSTANBUL - Teona Strugar Mitevska'nın yönettiği Onun Adı Petrunya, Kuzey Makedonya'da Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında sadece erkeklerin katılması adet görülen ritüelde süregelen düzene çomak sokan Petrunya'nın hikayesini anlatıyor.
Filmin Fragmanı "Onun Adı Petrunya"
İSTANBUL - Teona Strugar Mitevska'nın yönettiği Onun Adı Petrunya, Kuzey Makedonya'da Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında sadece erkeklerin katılması adet görülen ritüelde süregelen düzene çomak sokan Petrunya'nın hikayesini anlatıyor.
VİDEO: Onun Adı Petrunya