Onun Adı Petrunya

Onun Adı Petrunya

Filmin Fragmanı "Onun Adı Petrunya"İSTANBUL - Teona Strugar Mitevska'nın yönettiği Onun Adı Petrunya, Kuzey Makedonya'da Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında sadece erkeklerin katılması adet görülen ritüelde süregelen düzene çomak sokan Petrunya'nın hikayesini anlatıyor.

07.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:03
Onun Adı Petrunya

Filmin Fragmanı "Onun Adı Petrunya"

İSTANBUL - Teona Strugar Mitevska'nın yönettiği Onun Adı Petrunya, Kuzey Makedonya'da Teofanya Bayramı kutlamaları sırasında sadece erkeklerin katılması adet görülen ritüelde süregelen düzene çomak sokan Petrunya'nın hikayesini anlatıyor.

Kaynak: AA

VİDEO: Onun Adı Petrunya
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