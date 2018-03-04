Önümüzdeki Yıllarda Güvenlik Algısında Neler Değişecek?

Invento Teknoloji ve Bilgi Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Necmi Ön, önümüzdeki yıllarda güvenlik algısının nasıl bir değişime uğrayacağı konusunda Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Son 10 yılda güvenliğin kendi başına bir alan olarak yükseldiğini belirten Ön, güvenlik algısının da buna bağlı olarak artacağını ve mutlaka güvenlik, siber güvenlik konusunda hem bireyin hem de kurumların önlem almasının zorunlu olduğunu ifade etti.