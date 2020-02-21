21.02.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:10

Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız" dedi.

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemelerinde Türkiye A Milli Erkek Basketbol takımı D grubundaki ilk maçında Hollanda Milli Takımı'na 65-72 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Milli Basketbolcu Metecan Birsen, "Maalesef üzücü bir mağlubiyet aldık. Üzgünüz fakat önümüzdeki 5 maç daha var. En iyi şekilde konsantre olup önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Pazartesi günü İsveç ile oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak istiyoruz o maçı" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal - Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA