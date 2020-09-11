Önümüzdeki Kırk Yılın Uzay Stratejileri Hazır T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Capital Exhibition tarafından TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği'nin desteğiyle online olarak gerçekleştirilen 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı - Global Sat Show devam ediyor.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı desteğiyle Capital Exhibition tarafından TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği'nin desteğiyle online olarak gerçekleştirilen 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı - Global Sat Show devam ediyor. GlobalSAT Show'da "ABD Uzay Kuvvetleri'nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu" konuşuldu. Etkinliğin ana konuşmacıları ABD Uzay Kuvvetleri Baş Biliminsanı Dr. Joel B. Mozer ve ABD Uzay Kuvvetleri Şef Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Savaş Entegrasyon Kabiliyeti İrtibat Uzmanı Binbaşı Aaron Celeya katıldı.

"KÜRESEL UYDU SEKTÖRÜ 3 TRİLYON DOLAR OLACAK"

Şimdiye kadar yapılan çalışmaları ilk uzay çağı, diye niteleyen Mozer, "Uzay maceramızda 63 yılı geride bıraktık. Yörüngede 3 bine yakın uydu var. Önümüzdeki yıllar için binlerce uydu planı var. 351 milyar dolara ulaşan küresel uydu sektörü, sadece yakın zaman için projeksiyonlar 3 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor. Mikroelektroniğin gelişmesiyle uyduların sıkışıklığı nedeniyle uzay, modern savaş tarzımızın bir parçası oldu" dedi.

2060'IN UZAY STRATEJİLERİ BELİRLENDİ

Uzay için hem devletlerin hem girişimcilerin çalışmaları olduğuna değinen Mozer şöyle devam etti:

"Dünya'nın çevresine genişlemesi tüm ülkeler için önemli. Bir çalıştay ile 40 yıllık ufkumuzu çizdik. Gelecekte, içinde yaşayacağımız ve yapması çok zor olan beklenen ortamın neye benzeyeceğini anlamaya çalışmak, yarın ne olacağını tahmin etmek zor. Bu nedenle, olası senaryolar geliştirip yaklaşımlara, gelecekteki uzayda yetenekler üretmenin üstünlüğü gibi şeylere baktık."

"2060'da gelecek için bir dizi senaryo hazırladı, bunlardan bazıları olumlu, bazıları çok olumlu değil ve bugün bizi olumlu Gelecekler yolunda ve olumsuz özelliklerden uzaklaştıran kararlar alabilmek istiyoruz. Bugün yatırım yapmamız gereken dört zorluk kategorisiyle karşılaştık. Yeni teknolojiler, savunma sistemleri, uzaya erişim ve iyileştirme teknolojileri, lojistik ve entegre yaşam alanları geliştirme."

UZAYA YATIRIM YAPAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

Uzaya yatırım yapan ülkelerin sayılarının giderek arttığına dikkat çeken Mozer, 51 ülkenin ortalama 41 milyar dolar yatırım yaptığı uzayda önümüzdeki 20 yıl bu sayının 81'e yükseleceğini öngördüklerini belirterek yeni teknolojilerdeki gelişmelerin savunma sektörünün önemini arttırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Uzay çerçevesinde ticari çabalar gerçekten sınırları zorlayan, geçmişte yaptıklarımıza ve gelecekte ne yapacağımızla ilgili yeni uzay çağının bu gelecekte müjdelendiği şeydir."

Yapay zekanın uzay çalışmalarındaki önemine değinen Aaron Celeya, algoritmalara dayanan uzay yapay zeka çalışmalarının henüz başında olunduğunu, örneğin otomatikleştirilen davranışların insan tarafından gözlenerek zaman kazanılabileceğini, bu da yapay zeka ile insanın birlikte çalışmasının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: Space Mag Türkiye