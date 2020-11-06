Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu!

Kasım ayı itibari ile Türkiye genelinde yağışlar görülmeye başlandı. Peki, Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu! 11-13 Kasım hava durumu! Hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı illeri sağanak yağışa karşı uyardı. Peki hangi illerde sağanak yağış bekleniyor?Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu!

HANGİ İLLERDE SAĞANAL YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Hakkari'nin yüksek kesimlerinde de karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Önümüzdeki hafta İstanbul'da sıcaklıklar düşecek. 08 Kasım Pazar ve 09 Kasım Pazartesi hava parçalı bulutlu geçecek. 10 Kasım Çarşamba ve 11 Kasım Perşembe yağışlı hava İstanbul'da etkili olacak.