Önümüzdeki Hafta A101 ve BİM'de Satışa Sunulan Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

Teknolojik ürünlerde yaptığı ilgi çekici indirimlerle dikkat çeken BİM ve A101, önümüzdeki haftayı da boş geçmeyecek gibi görünüyor. A101'in indirim programında 1 adet akıllı telefon ve 2 adet televizyon bulunuyor ancak biz sadece birini listemize ekledik. BİM'in teknolojik ürünler köşesinde ise 1 adet akıllı telefon ve 1 adet drone bulunuyor.

BİM

Samsung J4 Plus

Samsung Galaxy J4 Plus'ın ekranı 6,0 inç büyüklüğünde ve HD+ çözünürlüğünde. Cihazın dört çekirdekli 1,4 GHz'lik yongası ise 2 GB RAM ve 16 GB dâhili depolama ile güçlendirilmiş. Dilerseniz depolamayı 512 GB'a kadar artırabiliyorsunuz. 3300 mAh bataryalı cihazın girişi ise USB 2.0. Arka panelde bir adet 13 MP, ön panelde ise 5 MP'lık bir selfie kamerası bulunuyor. Cihazın fiyatı normalde 1.299 TL tutarında ancak önümüzdeki hafta BİM'de 999 TL'den satışa sunulacak. Bu tarz ürünler sınırlı sayıda stoğa sahip olduğu için elinizi çabuk tutmakta fayda var.

Smart Drone Corby Zoom Pro CX007

Hem iOS hem de Android cihazlarınızla uyumlu ve de uygun fiyatlı bir drone arıyorsanız, CX007 tam size göre. Katlanabilir ve kolay taşınabilir olması da cihazı ayrı bir cazip kılıyor diyebiliriz. Bir diğer güzel özelliği ise Headless modu, yani eğer cihazı uzağa uçurduktan sonra geri getirmekte zorlanırsanız cihaz bağlı olduğu cihaza otomatik olarak geri dönüyor. Cihazın normalde fiyatı 399 TL civarında ancak haftaya BİM'de 189 TL'den satışa çıkacak.

A101

Vestel Venus Z20

5,65 inçlik FULL HD + ekranıyla göz zevki yaşatan Venus Z20, portre moduna sahip 16+5 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahip. Cihazda 4 GB RAM ve 64 GB dâhili hafıza ile güçlendirilmiş Snapdragon 630 yonga seti bulunuyor. Harici bellek sayesinde cihazın depolamasını dilerseniz 2 TB'a kadar artırabiliyorsunuz. 3400 mAh bataryayla gelen cihazda Qualcomm 3.0 hızlı şarj desteği de bulunuyor. Cihazın normalde fiyatı 1.599 TL tutarında ancak önümüzdeki hafta A101'de 1.399 TL'den satışa çıkacak.

Toshiba 43L2863DAT 43" Smart Fhd Led TV

Toshiba 43L2863DAT, 43 inçlik 1920 x 1080 çözünürlüğündeki ideal ekranı ile sizlere güzel bir televizyon keyfi yaşatacak. Cihazda ayrıca SMART TV özelliği de bulunuyor. Televizyonda bir adet SCART, 3 adet HDMI, 2 adet USB girişi ve 1 adet Wlan girişi bulunuyor. Cihaz önümüzdeki hafta 2.099 TL'den satışa çıkacak.