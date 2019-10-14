14.10.2019 20:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Önümüzdeki günlerde çok daha iyi haberler alacaksınız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın ile MHP Genel Merkezi'nde görüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsız olmasından dolayı Genel Başkan Yardımcısı Yalçın ile görüştüklerini söyleyen Bakan Akar, Yalçın'a gelişen durumlar ve Barış Pınarı Harekatı'yla alakalı bilgiler sunduklarını ifade etti. Barış Pınarı Harekatı'nın askerin yüksek morali ile başarıyla devam ettiğini aktaran Bakan Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yüksek bir moralle kendilerine düşen görevi komuta kademesi bir tarafta, arazideki personelimiz bir tarafta büyük bir mücadele içindeyiz. Ülkemize ve milletimize layık olmaya çalışıyoruz. Asil milletimizden aldığımız güç, güven, dua ve sevgi bize büyük bir moral veriyor. Sadece ülkemizde yaşayan milletimiz değil, aynı zamanda Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de sevgi gösterisinde bulunmaları arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun ediyor. Bu da moral ve motivasyonumuzu son derece yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

Teröristlerle mücadelenin devam edeceğini aktaran Bakan Akar, "Asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Orada terör koridoru oluşturulmasına müsaade etmeyeceğimizi defalarca söyledik. Tekrarlıyoruz. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Burada bir güvenli bölge kurulması için faaliyet gösteriyoruz. Güvenli bölge kurulduğu zaman hem ülkemiz hem de komşumuz Suriyeli kardeşlerimiz için önemli bir gelişme olacak. Bir taraftan hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken, bir taraftan da yerinden yurdundan edilmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde evlerine ve topraklarına dönmelerini mümkün kılacağız" diye konuştu.

Harekatta sivillerin zarar görmemesi için tedbir alındığını kaydeden Bakan Akar, "Bir taraftan sivillerin zarar görmemesi için tedbir alırken, diğer taraftan bölgedeki koalisyon güçleri başta Amerikalılar olmak üzere yakın koordinasyon içindeyiz. Orada olan Amerikan ve koalisyon personeline zarar gelmemesi için her türlü tedbir alınmış bulunmakta. Onlarla sıkı işbirliği içindeyiz" dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme yaptığını aktaran Bakan Akar, "Buraya gelmeden önce Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşmemiz oldu. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Faaliyetlerin koordinasyonu, faaliyetlerin uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi. Önümüzdeki günlerde de bu görüşmelere devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bizim için teröristlerin birbirinden farkı yoktur" ifadelerini kullanan Bakan Akar, "Etnik kökeni, dini kökeni hiçbir yerde buna bakmadığımızı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere defalarca tekrarladık. Bu konuda DEAŞ'la da mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda dün Tel Abyad'a giriş yapıldığında özel bir timimizi süratle, yüksek bir tempoyla belirlediğimiz, önceden bildiğimiz hapishane olarak kullanılan DEAŞ'lıların tutulduğu yerlere gönderdik. Fakat YPG'li teröristlerin buradaki DEAŞ'lı teröristleri kaçırttığını, hapishanenin kapılarını açtığını gördük ve bunları da fotoğraflarla tespit ettik. İlgili makamlarla bunları koordine ediyoruz. Bu çerçevede mücadelemiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi haberler alacaksınız. Bu konudaki desteklerinden dolayı başta basın mensupları olmak üzere, bütün milletimize bütün kişi ve kurumlara şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA