12.10.2019 20:44

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, "Yatırımların yenilenmesi, trendleri dikkate alarak yeni yatırımların cesaretlendirilmesi gibi önümüzdeki dönem için birçok önemli konu var." dedi.

Kaslowski, Bodrum'da bir otelde düzenlenen Bodrum Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) 8. İş İnsanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman askerlere başarılar diledi.

Simone Kaslowski, "Harekatın sınırlarımızda güvenlik ve huzuru kalıcı olarak sağlamasını temenni ediyorum. Terör örgütü tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerimizin yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Turizm sektörünün ekonominin dinamolarından biri olmaya devam ettiğini belirten Kaslowski, "Sektörde yaşadığımız daralma dönemi bize yatırım ve iş ortamının güven unsuruna, öngörülebilirliğe ne kadar hassas olduğunu gösterdi. Bu dönem sektörün sürdürülebilirliği açısından hayati birçok konuyu etraflıca bir kez daha gözden geçirmemizi sağladı." ifadelerini kullandı.

"İnovatif tedbirlere ağırlık vermeliyiz"

Bodrum'un potansiyeline dikkati çeken Kaslowski, şöyle devam etti:

"Sektörde dönüşümü tüm boyutlarıyla hızlandırmalı ve ülkemizin marka değerinin yükseltilmesi yönünde inovatif tedbirlere ağırlık vermeliyiz. Bu süreçte Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının misyonu ve etkinliği kuşkusuz çok kritik rol oynayacaktır. Yatırımların yenilenmesi, trendleri dikkate alarak yeni yatırımların cesaretlendirilmesi gibi önümüzdeki dönem için birçok önemli konu var. Bunların arasında ülkemizin kitle turizmi dışında dört mevsim yoğun talep gören bir turizm merkezi haline gelebilmesi için potansiyeli arzu edilen seviyeye çekmeyi çok çok önemli görüyoruz."

Kaslowski, birçok farklı sektörün de etkileşim alanında olan turizm sektöründe, çeşitliliği artıracak programları öncelikli hale getirmenin yaratacağı katma değerin çok yüksek olacağına inandığını dile getirdi.

Akdeniz ve Ege'de son dönemde turizmin yanı sıra çevre ve iklim değişikliği tartışmalarının da önemli bir gündem maddesi olduğuna işaret eden Kaslowski, "Raporlar, ülkemizin iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olacağını gösteriyor. Maalesef bu etkileri Bodrum dahil birçok beldemizde yaşamaya da başladık." dedi.

Demokrasi alanında ilerleme kaydeden ülkelerin gelişmiş ülkeler ligine daha kolay çıktıklarını söyleyen Kaslowski, şunları kaydetti:

"Yalnızca ekonomide değil temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, insan hakları gibi konularda da ilerleme kaydetmek zorundayız. İçeride ve dışarıda ülkemize, kurumlarımıza ve demokrasimize güveni artırmak, ekonomimizi de güçlendirecektir. Böyle bir zeminde yatırım ortamının iyileşmesini sağlayabilir, iş insanları olarak işlerimize, rekabet gücümüze çok daha fazla odaklanabilir, istihdam yaratabiliriz. Yine böyle bir zeminde, ülkemizin 21'inci yüzyılda küresel rekabet gücü için elzem olan Avrupa Birliği süreci ve çağa uygun bir Gümrük Birliği anlaşması güncellenmesi de mümkün olacaktır. Her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye hem Avrupa siyasal ve ekonomik sistemi içinde yer alan hem de Avrasya merkez olarak yükselen bir ülke olmayı başardıkça dünyada güçlü bir demokrasi, ekonomi, teknoloji ve sosyal kalkınma ülkesi olacaktır. Böyle bir Türkiye hikayesinde, doğal, kültürel, ekonomik potansiyeliyle Bodrum'un katkıları gibi alacağı payın da çok daha yüksek olacağını biliyoruz."

Programda, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Orhan Turan, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Aysun Nalbant ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA