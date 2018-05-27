Önümüzdeki 50-100 Yılı Planlayamazsak Bilgi Çağını Kaçırırız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak Türkiye bilgi çağını kaçırır. Hızlı bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Bunu yapacak olanlar da bu ülkenin insanlarıdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Eskişehir Ticaret Odasını (ETO) ziyaretinde yaptığı konuşmada, devlet ile vatandaş, hükümet ile vatandaş arasındaki güveni yeniden inşa edebileceklerini kaydetti.

Bu inşayı yapmanın yollarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bu inşanın yolu ne? Bu güveni nasıl sağlayacağız? Bunun dünyada bilinen tek yolu demokrasidir. İkinci yol da şu: Öyle güçlü bir demokrasi oluşturmalıyız ki hiç kimse can ve mal güvenliğinden endişe duymayacak. Biz özgürlüğü, demokrasiyi savunuyoruz. Bir arada özgürce yaşamak istiyoruz. Düşüncelerimiz farklı olabilir, farklı söylemlerimiz olabilir ama ülkede huzur içinde yaşamayı istiyoruz. İş dünyası için de bu önemli. İş dünyasının da demokrasi için ortak mücadele vermesi lazım. Ekonomide geldiğimiz nokta iç açıcı değil. Türk lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Değerini kaybediyor. Dünyada en çok değer kaybına uğrayan Türk lirası. Dünyada en yüksek faizle borçlanan ülke Türkiye. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor. Bir yerde bir hatamız var. Bu hatayı hepimizin görmesi ve düzeltmesi lazım. 10'u aşkın vergi affı çıktı. Niye vergi affı çıkar? Vatandaş gösterdiği beyanı ödeyemiyor. Bu hep böyle mi gidecek? Vergisini düzenli ödeyen var. Onu cezalandırmış oluyorsunuz. 'Adalet' denen kavramın da içini boşaltmış oluyorsunuz."

"Hızlı bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de ara eleman şikayetinin olduğunu belirterek, teknoloji liselerini kuracaklarını anımsattı.

Teknoloji liselerinin Türkiye'de ilk kez CHP tarafından dillendirildiğine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu teknoloji lisesi bütün organize sanayi bölgelerinde o bölgenin özelliğine göre kurulacak. En az 6 yıl ve yatılı olacak. Çocuklar ailelere hiç yük olmayacaklar. Okulundan mezun olduğunda işi hazır olacak. Stajı yaptığı dönemde onun sosyal güvenlik primlerini Milli Eğitim Bakanlığı ödeyecek, çünkü kendi öğrencisi. Müfredat açısından yönetimi Milli Eğitim Bakanlığına, donanımı organize sanayi bölgelerine ait olacak, beraber yönetecekler. Bizim dışımızda bu kadar açık, net ve somut güzel sonuçlar doğuracak projeyi başka bir siyasi parti açıklamadı. Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamazsak Türkiye bilgi çağını kaçırır. Hızlı bir değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Bunu yapacak olanlar da bu ülkenin insanlarıdır. 16 yılda geldiğimiz nokta burada. Hangi noktaya geldik? Çocuklarımızın yüzde 90'ı Sayın Milli Eğitim Bakanının ifade ettiği şekliyle niteliksiz okullara gidiyor. Hangi anne baba bunu ister? Çocuklarımız neden buna mahkum? Neden üniversitelerimiz yeteri kadar bilgi üretmiyor? Neden aykırı düşünen bir bilim adamı kararnameyle kapının önüne koyuluyor?"

"Türkiye Ortadoğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da lider olmak zorundadır"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin daha hızlı, daha kararlı ve daha tutarlı politikalar üretmek zorunda olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Türkiye bölgesinde lider olmak zorundadır. Sadece Ortadoğu'yu kastetmiyorum. Kafkasların da Balkanların da lideri olmak zorundadır. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Beyin göçünü tersini çevirmek zorundayız. Bizim insanımız geleceği bu ülkede aramalıdır. Onlara her türlü bilimsel altyapıyı hazırlamalıyız. Her türlü aylığı vermeliyiz. Bilime sırtımızı dönemeyiz. Bilim geliştirmek zorundayız. 16 yıldır yürüttüğümüz tek ekonomi var, beton ekonomisi. Bol miktarda inşaat yaptık. İnşaat bitiyor, adamlar işsiz. Artık üretim ekonomisi olmalıdır. Üretmek zorundayız. Katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Dünyada söz sahibi olmamız için."

Kimsenin takım tutar gibi siyasi parti tutulmaması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Herkes oturup Türkiye'nin geleceğini, çocuklarını düşünmeli. Bu coğrafyayı hepimizin huzur içinde yaşadığı bir barış denizine dönüştürmek mümkündür. Bizim Merkez Türkiye Projesi'nin temeli de budur. Hepimizin 24 Haziran'da sandığa giderken düşünmesi lazım. Hepimizin sorumlulukları var. Teknoloji çağını Türkiye kaçırırsa bir daha zor yakalar. Kaçırmamamız lazım."

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

İYİ Parti İl Başkanlığına ziyaret

Kılıçdaroğlu, ETO'nun ardından İYİ Parti İl Başkanı Ramiz Tunca'yı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Eskişehir birinci sıra Milletvekili adayı Arslan Kabukçuoğlu'nun "Amacımız iktidarı devirmek." demesi üzerine, "Amacımız Türkiye'yi aydınlığa çıkartmaktır. Hep birlikte huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye yaratmaktır. Yaşanabilir bir Türkiye...." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.