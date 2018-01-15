Onu Sahibine Götürmezsen!
"Ex Libris ya da Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu'nu yazmak, son noktasını koyana kadar bir sonraki olayların nasıl gelişeceğini ya da hikayenin nasıl sonlanacağını romanın yazarı olarak benim bile tam bilemediğim bir yolculuk oldu.
"Ex Libris ya da Pertev Efendi'nin Olağanüstü Yolculuğu'nu yazmak, son noktasını koyana kadar bir sonraki olayların nasıl gelişeceğini ya da hikayenin nasıl sonlanacağını romanın yazarı olarak benim bile tam bilemediğim bir yolculuk oldu."
Kaynak: Dunya.com