'Onu öldürerek diğer teröristlere de güçlü bir cevap vermiş olduk'
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'Onu öldürerek diğer teröristlere de güçlü bir cevap vermiş olduk'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu.

08.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:40
'Onu öldürerek diğer teröristlere de güçlü bir cevap vermiş olduk'

ABD Başkanı , 'ın saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu. Onu öldürerek diğer teröristlere de güçlü bir cevap vermiş olduk. İran'ın saldırganlığı acımasızca giderek artmıştır. ABD'ye teşekkür etmeleri gerekirken ABD'ye ölüm sloganları attılar. İran nükleer sevdasından vazgeçmeli ve teröre olan desteğini sona erdirmelidir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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