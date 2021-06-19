Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları Temel Atma Töreni

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapımına başlanılan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları'nın temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından yapımına başlanılan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları'nın temel atma töreni düzenlendi. Törene, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdürleri ve muhtarlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör "Bu bölgemiz 40 civarında irili ufaklı yerleşim yerini ve yaklaşık 60 bin hemşehrimizi barındırıyor. Önsen köprümüzün ve bağlantı yollarının hayata geçmesiyle birlikte bölgenin merkeze olana uzaklığı 10 kilometre daha kısalacak. Yani bu köprü şehrimizin iki yakasını bir araya getirecek. Ayrıca İnşallah yılsonuna kadar Ağcalı Kavşağı'ndan Adana yoluna kadar 4, 8 kilometre uzunluğa ve 55 metre genişliğe sahip yolumuzu da açmış olacağız. Böylece şehir merkezimizin trafik yoğunluğu da azalmış olacak. Kahramanmaraş'ımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Bu proje ile şehrimizin önemli bir ihtiyacının karşılanmış olduğunu ifade eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç ise Önsen Köprüsünün bölge halkına ve şehrimize hayırlı olması dileğinde bulundu. Vali Coşkun, "Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemiz tarafından geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları'nın yapımına başlandı. Bugün de burada bu güzel hizmetin başlangıcına şahitlik ediyoruz. İnşallah temeli atılan Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolu Projesi sayesinde bu yol 12 kilometreye düşecek ve vatandaşlarımız hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmiş olacaklar. Bu vesile ile bu güzel hizmetin ilimize kazandırılması için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, projenin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mahir Ünal ise hükümet ve yerel yönetimin işbirliğine dikkat çekti. Sayın Ünal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla Türkiye 2002'den bu yana önemli bir aşama kaydetti. Yerel yönetimlerin pandeminin zorluklarına rağmen tıpkı Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları projesinde olduğu gibi dev yatırımlar hayata geçirebilmesi bu istikrarlı siyasi iradenin sayesinde olmuştur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'ün çabaları sonucunda Kahramanmaraş'ımıza önemli bir yatırım daha gerçekleştirildi. Daha niceleri de inşallah gerçekleştirilecektir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Önsen Köprüsü ve Bağlantı Yolları'nın temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma töreninin ardından, TBMM Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Mahir Ünal, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili İmran Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtlar Mahallesi'nde devam eden TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre