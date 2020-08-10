Ons altındaki gerileme iç piyasaya yansımadı Ons altındaki düşüş, iç piyasada karşılık bulmadı.

Ons altındaki düşüş, iç piyasada karşılık bulmadı. Dolar/TL paritesindeki artış, iç piyasada altın fiyatlarındaki gerilemenin önüne geçti.

Geçtiğimiz haftayı 2 bin 60 dolar seviyelerini görerek rekorlarla kapatan ons altın yönünü aşağıya çevirdi. Ons altın yeni haftaya yüzde 0,20 düşüşle 2 bin 30 dolardan başladı. İç piyasada ise gram altın dolar/TL paritesinde yükselme nedeniyle gerilemedi. Dolar/TL paritesi şu sıralarda 7,35 seviyesinde işlem görüyor. Gram altın 478 lira, çeyrek altın ise 783 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA