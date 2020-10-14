Ons altındaki düşüş hızlanıyor
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Ons altındaki düşüş hızlanıyor

14.10.2020 12:56 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:06
Ons altındaki düşüş hızlanıyor

Uluslararası piyasalarda yaşanan durgunluktan etkilenen ons altın, 1900 doların altına geriledi.

Uluslararası piyasalarda yaşanan durgunluktan etkilenen ons altın, 1900 doların altına geriledi. İç piyasada ise dolar kuruna bağlı gram altın 483 lira seviyesindeki yerini korudu.

Küresel çevrede altın fiyatları izlenmeye devam ediyor. Daha önce yılı 2000 doların üzerinde tamamlaması öngörülen ons altın, 1900 doların altına geriledi. Ons altındaki düşüş Dolar/TL paritesine bağlı olarak iç piyasada etkisini göstermedi. İç piyasada 24 ayar gram altın 483 lira olan seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Güncel altın fiyatları ise; çeyrek altın 793, yarım altın 1590, tam altın 3110 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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