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Ons altın yeniden 1,700 doları aştı

ABD hampetrol stoklarında, canlanma işareti olarak görülen azalmaya karşın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantının öne çekilememesi üzerine hafif gerileyen petrol fiyatları, 40 doların...

Ons altın yeniden 1,700 doları aştı
04.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:11

ABD hampetrol stoklarında, canlanma işareti olarak görülen azalmaya karşın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun üretim kısıntısına ilişkin toplantının öne çekilememesi üzerine hafif gerileyen petrol fiyatları, 40 doların hemen altında tutunurken, ons altının fiyatı yeniden 1,700 doların üzerine çıktı.

OPEC+ Grubu'unun, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği ve 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran'a çekilmesi düşünülüyordu.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA), ülke genelinde hampetrol stoklarının, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 2.1 milyon varil düşüşle 532.3 milyon varile gerilediğini açıkladı. Petrol piyasaları analistlerine göre, bu azalma küresel petrol talebinin canlanmakta olduğunu gösteriyor.EIA'nın verilerine göre, bu dönemde ABD genelinde toplam hampetrol ve petrol ürünleri stokları da 15.1 milyon varil azaldı.Buna göre, ABD'nin hampetrol ithalatı da, bir önceki haftaya göre 1.0 milyon varil azalışla günde ortalama 6.2 milyon varil olarak gerçekleşti. Bu dönemde benzin üretimi de günde ortalama 7.8 milyon varil arttı.Bu dönemde rafinerilerde işlenen hampetrol miktarı da, önceki haftaya göre 316,000 varil artışla günde ortalama 13.3 milyon varil oldu ve rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranları da yüzde 71.8 olarak hesaplandı.Amerikan Petrol Enstitüsü'nin verilerine göre de, ABD'deki hampetrol stokları, 29 Mayıs'ta biten haftada toplam 483,000 varil azaldı.Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.12 düşüşle 39.40 dolara gerilerken, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.30 artışla 37.23 dolara yükseldi.Altın fiyatları  devam eden siyasi gerilimler ve zayıf seyreden doların etkisiyle önceki işlem günündeki kayıplarını toparladı ancak hala bir haftanın en düşük düzeyine yakın gelişiyor.Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.24 düşüşle 17.61 dolar,altın, yüzde 0.41 artışla 1,705.81 dolar,bakır, yüzde 0.18 düşüşle 5,508.50 dolar,platin, yüzde 1.33 düşüşle 825.18 dolar,paladyum yüzde 4.31 düşüşle 1,865.89 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 370 liraya, çeyrek altın 613 liraya, Cumhuriyet altını da 2,437 liraya yükseldi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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