Ons altın nedir? Ons altın neden düşüyor? sorularının yanıtı merak ediliyor. ONS, ekonomi haberler inde ve ekonomi piyasalarında oldukça fazla kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Bu terimi doğru şekilde anlayarak, hem ekonomi piyasasına hem de bu piyasada yapılan yorumlara hakim olabilirsiniz.

ONS NEDİR?

ONS, genellikle piyasalarda ONS Altın olarak geçer. Bunun sebebi ise altın başta olmak üzere gümüş, yakut, elmas ve diğer değerli madenlerin hesaplanmasında kullanılan bir hesap türü olmasıdır. Yani ekonomi piyasalarında altın ve diğer değerli taşların değerlerini belirlemede ONS hesap birimi kullanılır. ONS, aslında değerli maden ve taşların ölçülmesini sağlayan kütle birimidir. Tüm değerli maden üzerinde yapılan hesaplamalarda ONS birim fiyatı alınır. Birim fiyat üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda altın, gümüş ya da elmasın asıl değeri ortaya çıkar.

ONS ALTINDA 1.850 VE 1.875 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.850 ve 1.875 dolar seviyelerinin direnç, 1.830 doların ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

ONS ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Dünya ekonomisinde enflasyon sorunu önemli gündem maddeleri arasındaki yerini koruyor. Fed, yükselen enflasyonu frenlemek için faiz artırımına gideceği ihtimali altın tarafını da baskılamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 1870 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın, faiz endişesi ve Biden'ın açıklamalarıyla birlikte 1802 dolar seviyesine kadar geriledi. Kısa sürede yüzde 4 civarında düşüş yaşayan ons altın için destek noktaları da çalışmaya başlamış oldu.

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