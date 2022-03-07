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Ons altın 2 bin dolar sınırında

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ons altın 2 bin dolar sınırında

Küresel risklerden dolayı ons altın fiyatı 2 bin dolara dayandı.

Küresel risklerden dolayı ons altın fiyatı 2 bin dolara dayandı. İç piyasada gram altın 916 liraya ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri hareket başlatması altın fiyatlarını yükseltti. Dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından olan Ukrayna'ya yapılan bu hareket dünyada gıda riski oluşturdu. Oluşan küresel risklerin etkisi altın fiyatlarında hissedildi. Ons altın 1 haftada 1880 dolardan 1998 dolar yükseldi. Dolar kuruna bağlı olarak iç piyasada gram altın 916 liraya, çeyrek altın 1500 liraya çıktı.

(İHA)

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, dolar, Ekonomi, Güncel, Haberler

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