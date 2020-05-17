Online yarıştılar, ödülü kaptılar Balıkesir 19 Mayıs Şenlikleri kapsamında düzenlen Online Halk Oyunları Solo Performans, Taekwondo Poomse, Cimnastik, Halk Müziği ve Sanat Müziği Yarışmalarının sonuçları açıklandı.

Balıkesir 19 Mayıs Şenlikleri kapsamında düzenlen Online Halk Oyunları Solo Performans, Taekwondo Poomse, Cimnastik, Halk Müziği ve Sanat Müziği Yarışmalarının sonuçları açıklandı. Online yarışan ve dereceye giren yarışmacıların ödülleri kargo ile evlerine gönderilecek.

Korona virüs salgını nedeniyle 2020 Gençlik Haftası Yarışmalarına yüzlerce genç dijital olarak katıldı. Çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda katılımcılar yeteneklerini sergiledi.

Online Halk Oyunları Solo Performans Yarışmasında; Miniklerde Alperen Harman, Reva Beylem, Yıldızlarda Berat Nuri Kurter, İrem Güven, Gençlerde Mustafa Yorulmaz, Aybüke Canaral, Büyüklerde Ahmet Serdar Sayit ve Fatma Balaban; Taekwondo Poomse Şampiyonasında 10-11 Yaş Minik Bayanlarda Melek Bugur, 12-14 Yaş Yıldızlarda Elif Yıldız, Atakan Abdullah Sarı, 15-17 Yaş Genç Bayanlarda Sueda Sillelioğlu, 18-30 Yaşta Nisa Karabıyık, Yusuf Emre Akbıyık, 31 Yaş üzerinde Hülya Uysal ve Osman Akkaşoğlu; Cimnastik Yarışmasında; Minik A Kızlarda Sibel Topal, Minik B Kızlarda Tanem Beycan, Minik A Erkeklerde Buğra Kaan Uysal ve Minik B Erkeklerde Furkan Çağlar Karan; Halk Müziği ve Sanat Müziği Yarışmasında 18-29 Yaşta Diren Aydın, 29 Yaş ve Üzerinde Hüseyin Çatal birinciliği elde etti.

Pandemi nedeniyle evden dışarı çıkılmadığı bugünlerde yapılan faaliyetlere katılım sağlayanlara teşekkür eden ve dereceye girenleri tebrik eden İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Kurtuluş Mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı. Yarışmalarda her kategoride ilk 3'e giren yarışmacılara kazandıkları çeşitli ödüller, kargo ile evlerine gönderilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA