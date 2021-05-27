Online toplantılarda simultane çeviri yapılabilecek
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Online toplantılarda simultane çeviri yapılabilecek

Online toplantılarda simultane çeviri yapılabilecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Canlı yayın ve video platformu İVME, Türkiye'de farklı uygulamalara ihtiyaç duymaksızın 10'dan fazla dilde tercüme özelliğini kullanıcısına sunduğunu bildirdi.

Canlı yayın ve video platformu İVME, Türkiye'de farklı uygulamalara ihtiyaç duymaksızın 10'dan fazla dilde tercüme özelliğini kullanıcısına sunduğunu bildirdi. Video konferans uygulamasında kullanıma giren dil seçme özelliğiyle, katılımcının seçtiği dilde simultane çeviri yapılarak farklı diller üzerinden iletişim kurulması sağlanıyor.

İVME, farklı ülkelerden temsilcilerin katıldığı online toplantılarda, birden çok yabancı dil konuşulan kongrelerde ve eğitimlerde karşılaşılan dil sorununa çözüm sunmayı hedefliyor. Yeni özellikle, yabancı katılımcıların olduğu online toplantı, kongre, eğitim veya seminerlerde farklı dillerin yaratabileceği iletişim sorunlarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İstenilen sayıda yabancı dilde simultane çevirmenler ile çeviri özelliği sunan İVME'nin, zaman ve mekandan tasarruf sağlayan sistemiyle kullanıcılar, online toplantısını tercih ettikleri dilde eş zamanlı olarak dinleyebiliyor. İVME, kullanıcılara orijinal sesi seçtikleri dilden daha düşük bir ses seviyesinde duyma veya kontrol etme özelliğini de sağlıyor" bilgilerine yer verildi.

FARKLI ÖZELLİKLER TEK PLATFORMDA TOPLANACAK

İVME'nin simültane çeviri özelliğini değerlendiren Maytech Genel Müdürü Mükremin Sarıer, "İVME olarak video konferans, webinar, canlı yayın ve video platformu ile uzaktan öğrenme sistemlerinin en iyi özelliklerini tek platformda buluşturarak müşterilerimize en iyi deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Aralık ayında, Türkiye'de bir ilke imza atarak herhangi bir ek donanım yatırımına ihtiyaç olmaksızın, 80'in üzerinde katılımcılı bir video konferansta, kamera ve mikrofonlar açık halde tüm katılımcıların tek bir ekranda görülebilmesi özelliğini sunduk. Yazılım tabanlı global video konferans sistemlerinde bu sayı 49 ile sınırlı iken İVME olarak, ek bir donanım kullanmadan 80'in üzerinde katılımcıya ait görüntü ve sesi tek ekranda birleştirmeyi başardık" dedi.

Platformu geliştirerek yeni özellikler eklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Sarıer, "Video iletişim sistemleri arasında bir ilke daha imza atarak kullanıcılarımıza çoklu simultane çeviri özelliğimizi sunduk. Kullanıcılarımız platformumuz üzerinden yaptıkları görüşmelerinde farklı dillerde konuşan kişilerle kolaylıkla iletişim kurabiliyor. Simultane çeviri özelliğimizle çevirmenin toplantıya ya da konferansa fiziksel olarak katılımı gerekmediğinden zamandan ve mekandan tasarruf sağlıyoruz. Böylelikle kullanıcılarımız farklı dillerin konuşulduğu online toplantılarda etkili iletişim kurabiliyor, konuşmacılar, dinleyiciler ve çevirmenler ortak paydada buluşabiliyor" diye konuştu.

10'DAN FAZLA DİLDE ÇEVİRİ YAPILABİLECEK

İVME'nin simultane çeviri özelliği ile 10'dan fazla dilde online çeviri hizmeti sunuluyor. Online ortamda yabancı katılımcılara sunulan hizmet, konuşmacıları, dinleyicileri ve tercümanları ortak paydada buluştururken, pandemi kısıtlamalarıyla da zorlaşan fiziki zorunlulukların önüne geçerek zaman ve mekan tasarrufu da sağlıyor.


Online toplantılarda simultane çeviri yapılabilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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