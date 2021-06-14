Online Toplantı Platformlarının Kullanım Videoları

Covid19 Pandemi sürecinde üniversitemiz personelinin toplantı ve seminer gibi ders dışı faaliyetlerinde kullanabilmeleri amacıyla satın alınan veya oluşturulan Online Toplantı Platformlarının kullanım videoları aşağıda sunulmuştur.

Covid19 Pandemi sürecinde üniversitemiz personelinin toplantı ve seminer gibi ders dışı faaliyetlerinde kullanabilmeleri amacıyla satın alınan veya oluşturulan Online Toplantı Platformlarının kullanım videoları aşağıda sunulmuştur. Yazılımlar ile ilgili daha detaylı bilgi almak için Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 32532 nolu telefonundan ya da gokhan@selcuk. edu. tr eposta adresi üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Not: Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Derslerinin UZEM tarafından sağlanan altyapı üzerinden yapılıyor olması sebebiyle Online Toplantı Platformlarının sadece toplantı, seminer, webinar, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla kullanılması gerekmektedir.

1- Online Toplantı Platformları Tanıtımı

2- Online Toplantı Talep İşlemi

3- Zoom Platformu Kullanımı

4- WebinarJam Platformu Kullanımı

Kaynak: Habermetre