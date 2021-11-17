Online Tanıtım Toplantısı - Hukuk Lisansüstü Programları
Online Tanıtım Toplantısı - Hukuk Lisansüstü ProgramlarıHukuk Lisansüstü Programları 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alacaktır.
Online Tanıtım Toplantısı - Hukuk Lisansüstü Programları
Hukuk Lisansüstü Programları 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alacaktır.
Başvuru takvimini aşağıda bulabilirsiniz:
Başvurular : 22 Kasım - 24 Aralık 2021 (Saat 16: 00 ya kadar)
Yüksek Lisans Tanıtım Toplantısı I : 27 Kasım 2021 Saat 11: 00
Tanıtım toplantısına başvuru için lütfen tıklayınız.
https://www. ozyegin. edu. tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu/hukuk-lisansustu-programlari
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