Online Tanıtım Günleri Toplantısı Rektörümüz Başkanlığında Yapıldı
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Online Tanıtım Günleri Toplantısı Rektörümüz Başkanlığında Yapıldı

Online Tanıtım Günleri Toplantısı Rektörümüz Başkanlığında Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, aday öğrencilerin üniversite tercih sürecinin yaklaşması nedeniyle, Üniversitemiz bölüm ve programlarının tanıtımının daha etkin yapılabilmesi amacıyla Osmaniye ve bölge illerde yapılabilecek işbirlikleri ve online tanıtım etkinlikleri...

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, aday öğrencilerin üniversite tercih sürecinin yaklaşması nedeniyle, Üniversitemiz bölüm ve programlarının tanıtımının daha etkin yapılabilmesi amacıyla Osmaniye ve bölge illerde yapılabilecek işbirlikleri ve online tanıtım etkinlikleri hakkında Üniversitemiz; rektör yardımcıları, fakülte dekanları, dekan yardımcıları, yüksekokul müdürleri, bölüm başkanları ve ilgili idari birim amirleriyle çevrim içi ortamda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Online Tanıtım Günleri Toplantısı'nda konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi tercihe şayan bir üniversite ancak aday öğrencilerimize bizim üniversitemizi, bölüm ve programlarımızı, güçlü akademik kadromuzu daha etkin tanıtmamız gerekmektedir. " dedi ve OKÜ'yü daha iyi tanıtabilmek adına yapılacak çalışmalar hakkında katılımcılarla istişarelerde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun, "Problemlerin birlikte çözümü konusunda tecrübe paylaşımını önemsiyorum ve birlik, beraberlik içinde hareket ederek OKÜ'yü en iyi noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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