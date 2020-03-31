Online su sipariş talebi bir haftada yüzde 60 arttı Türkiye'nin en büyük online su marketi BiSU pazardaki salgın etkisini paylaştığı verilerle açıkladı.

Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak ve su sipariş etme deneyimini iyileştirmek için 2015 yılında kurulan ve yaklaşık 200 bin haneye, 30'dan fazla su markasının sipariş iletimine aracılık eden BiSU'nun açıkladığı verilere göre Coronavirüs salgını gündemiyle 16-23 Mart tarihleri arasındaki haftada damacana su siparişi talebi yüzde 60 arttı. Ortalama olarak bir hane 7 günde bir sipariş verirken, son bir hafta da bu ortalama 5 günde bir siparişe düştü. Cam damacana kullanıcıları, polikarbon damacana kullanıcılarına oranla son bir haftada daha çok sipariş verdiler.

Pet su siparişlerine talep 5 kat arttı.

Tüketicilerin market alışverişini de dışarı çıkmadan hızlı ve kolay karşılama tercihi son bir haftada tek kullanımlık pet suya olan sipariş talebini de 5 kat artırdı.

Nakit ödeme yapan kullanıcıların yarısı kredi kartıyla online ödeme yapmayı tercih etti.

Daha önce nakit ödeme yapan kullanıcıların yarısı son bir haftada kredi kartıyla online ödeme yaparak toplum sağlığına destek oldu.

Kaynak: Bültenler