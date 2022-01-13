Online Sinema Eğitimi'nin yeni dönem başvuruları başladı

Abdulhamit Güler tarafından yürütülen Online Sinema Eğitimi'nin (OSE) yeni dönem başvuruları açıldı.

Başvuruların "onlinesinemaegitimi@gmail.com" adresi veya OSE'nin sosyal medya hesaplarından yapılabileceği eğitimler, 26 Ocak'ta başlayacak.

Toplam 12 hafta süren eğitimler, haftada 1 gün 2 saat olarak düzenleniyor. Eğitimde, senaryo, yönetmenlik, yapım, kurgu ve sinematografi derslerinin yanı sıra film okuması yapılacak.

Derslerin tamamlanmasına yakın katılımcıların fikirleri arasından seçilecek 1 senaryo kısa film olarak çekilecek. Ekibin tamamı da katılımcılardan oluşacak.

2020'nin Aralık ayından beri faaliyet gösteren OSE'de şu ana kadar 4 farklı alanda eğitim düzenlendi. Temel Sinema Eğitimi, Senaryo, İlk Film Atölyesi ve tematik eğitimler gerçekleştirildi.

Abdulhamit Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, salgın şartlarında bir imkan olarak oluşan çevrim içi eğitim meselesini uygulama ile harmanlayan bir yöntem uygulandıklarını ifade etti.

Türkiye'de ilk defa denenen bu yöntemin istikrarlı şekilde devam ettiğini ve meyvelerini almaya başladıklarını belirten Güler, şu bilgileri paylaştı:

"Özellikle İstanbul dışında yaşayan ya da mesafe ve mekan sorunu yaşayan kişilere ulaşma hedefiyle yola çıktık ve 1 yılda hedefimizin çok ötesine geçtik. Uzaktan eğitim yapmamıza rağmen 12 hafta sonunda İstanbul'da toplanıp set kurup film çektik. Dördüncü serimizi önümüzdeki günlerde kuruyoruz. Beşinci setimiz de hemen peşine geliyor. Bundan sonraki hedefimiz her ay bir kısa film seti kurmak. OSE'de yeni dönemde çok daha fazla eğitim başlığı ve çeşitli sürprizler için de hazırlanıyoruz."

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet