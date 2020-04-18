Online semt pazarının lideri patates ve çilek oldu Aliağa Belediyesi, kurduğu internet sitesiyle evinden çıkamayan vatandaşların pazar ihtiyacını karşılıyor.

Aliağa Belediyesi, kurduğu internet sitesiyle evinden çıkamayan vatandaşların pazar ihtiyacını karşılıyor. Belediye, bir haftada 4 bin 123 siparişi vatandaşların kapısına götürdü.

Türkiye, korona virüsü ile mücadelesini tüm hızıyla sürdürürken, Aliağa Belediyesi de vatandaşlara farklı bir hizmetle destek oldu.

Semt pazarını, kurduğu aliagasemtpazari.com ile online ortama taşıyan Aliağa Belediyesi, virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşların imdadına yetişti. 9 Nisan günü hizmete açılan online semt pazarı, kısa sürede ulaştığı 52 bin ziyaretçi ile Aliağalıların en çok ziyaret ettiği web sayfası haline geldi.

Online semt pazarının lideri patates ve çilek oldu

Bir haftada 4 bin 213 siparişi vatandaşın evlerine kadar ulaştıran sistemde; toplamda 20 bin kilogram sebze, meyve ve bakliyat siparişinden rekoru bin 710 kilogram ile patates kırarak online semt pazarının lideri oldu. Sebze ve meyvelerin vatandaşlar tarafından kilo kilo sipariş edildiği online semt pazarında, patatesin rekorunu ise bin 234 kilogram ile çilekler takip etti.

Kapıda ödeme kolaylığı

Alışveriş sepetlerini online ve güvenli bir ortamda dolduran vatandaşların ürünleri, belediye ekiplerince hijyen kuralları çerçevesinde kapılarına kadar teslim ediliyor. Vatandaşlar, evlerine kadar gelen taze sebze, meyve ve bakliyatların ödemelerini de site üzerinden kredi kartı ile ya da kapıda nakit olarak yapabiliyor.

Vatandaşlara 'Evde Kalın Biz Size Getiririz' diyen Aliağa Belediyesi, sebze, meyve ve bakliyat gibi temel gıda maddelerini vatandaşların evlerine götürmeye devam edeceğini bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA