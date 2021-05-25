Online satrancın şampiyonları ödüllerine kavuştu
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Online satrancın şampiyonları ödüllerine kavuştu

Online satrancın şampiyonları ödüllerine kavuştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Bağcılar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler arasında düzenlenen online satranç turnuvasında dereceye girenler ödüllerine kavuştu.

Bağcılar Belediyesi'nde düzenlenen programda başarılı 6 minik sporcuya kupa ve madalyalarının yanında hediyeler verildi.

Bağcılar Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Bağcılar İlçe Temsilciliği ortaklığında; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ödüllü Online Satranç Turnuvası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ödüllü Online Satranç Turnuvası düzenlendi.

90'ar dakika süren yarışmalardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı turnuvasına 7-15 yaş arası 118 öğrenci katıldı. Zorlu geçen yarışmalar sonucunda Yusuf Kaban 1'inci, Nusret Turan Galip 2'nci, Asil Yaka 3'üncü oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı turnuvasına ise 16-19 yaş aralığında 209 öğrenci mücadele etti. Miniklerin masa başında ter döktüğü müsabakada ise Ömer Evcimen 1'inci, Enes Yılmaz 2'nci ve Ahmet Can Andiç ise 3'üncü oldu.

Başarılı sporcularımızı kutluyorum

Başarılı sporcular için Bağcılar Belediyesi'nde program düzenlendi. Etkinliğe; Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, Türkiye Satranç Federasyonu Bağcılar Temsilcisi Funda Durak ile veliler katıldı. Minik şampiyonları tebrik eden Başkan Çağırıcı, "Pandemi döneminde çocukların yararlı zaman geçirmeleri anlamında çok güzel bir turnuva oldu. Emek vererek başarıyı elde eden sporcularımızı kutluyorum" dedi.

Programın sonunda çocuklara kupa, madalya ve sürpriz hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Bültenler

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